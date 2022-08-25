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Gbamin Trabzonspor'da

Karadeniz ekibi, Fildişili orta sahanın transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, İngiliz kulübü Everton’dan Jean Philippe Gbamin’i kiraladı. Bugün Türkiye’ye gelecek olan tecrübeli orta saha sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Gbamin Trabzonspor'da

Karadeniz Fırtınası bir transfere daha imza attı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın orta saha ve savunmaya çok yönlü oyuncu isteği üzerine Jean Philippe Gbamin gündeme girmişti. Hem kulübü Everton ile hem de 26 yaşındaki oyuncuyla yapılan pazarlıklar çok çabuk ilerledi. Everton, bordo-mavililerin kiralama teklifini kabul edince Fildişi Sahilli oyuncu hemen Türkiye'ye çağırıldı. Jean Philippe Gbamin bugün 16.50'de Türkiye'de olacak. Fildişili futbolcu, Trabzonspor ile 1 yıllık kiralık kontratın altına imzayı atacak. Tecrübeli futbolcunun ana mevkisi ön libero.

YUSUF YAZICI'DAN BİLGİ ALDI
Gbamin, asıl mevkii olan ön liberonun haricinde sağ ve sol stoperde de görev yapabiliyor. Fildişili oyuncu sağ bekte de zaman zaman oynuyor. sağ bekte de görev alabiliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da bu çok yönlülüğü sebebiyle transferini çok istiyordu. Trabzonspor, yeni transferi Jean Philippe Gbamin için Everton ile bedelsiz olarak anlaşmaya vardı. Yeni transfer Jean Philippe Gbamin geçen sezonu CSKA Moskova'da kiralık olarak geçirmişti. Trabzonspor'dan teklif gelince kendisi gibi Rus ekibinde kiralık oynayan Yusuf Yazıcı'dan bilgi aldı.

BEDELSİZ KİRALIK GELİYOR
Geçen sezon Rus ekibi CSKA Moskova'ya kiralanan ve teknik direktör Frank Lampard'ın gelecek planlarında yer almayan Fildişili oyuncunun transferinin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. Yıldız oyuncu 2019'da Alman ekibi Mainz'dan tam 25 milyon Euro karşılığında Maviler'e transfer olmuştu.

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