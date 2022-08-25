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Çok üzgünüz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Hem Trabzon’a, hem taraftara, hem Türkiye’ye bu gururu yaşatmayı çok istedik; tüm gücümüzle de savaştık fakat olmadı” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Çok üzgünüz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında karşılaştıkları Kopenhag'ı yenemedikleri için çok üzgün olduklarını ifade etti. Maçtan bir önce yaptığı basın toplantısında "Hem Trabzon'a, hem taraftara, hem Türkiye'ye bu gururu yaşatmak ve gruplara kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandıklarını belirten Avcı, "Bunun için tüm gücümüzle savaştık ama olmadı. İyi fırsatlar bulduk, net goller kaçırdık, kazanmak için ne gerekiyorsa yaptık fakat başaramadık" diye konuştu.

TEK EKSİĞİMİZ GOLDÜ
Avcı şöyle devam etti: "Maç öncesindeki tek düşüncemiz burada Trabzon ve Trabzonspor için tarihi günlerden birisini yaşamak ve yaşatmaktı. Deplasmanda oyun olarak kazandığımız fakat skor olarak kazanamadığımız bir oyun ortaya koymuştuk. Rövanşta da yine oyun olarak üstündük ama aradığımız golü bir türlü bulamadık. Muhteşem Trabzon taraftarının bize verdiği pozitif destekle maça hızlı da başladık. Rakibe saygı dulduk ama baskı altına almayı başardık.

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