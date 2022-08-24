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Trabzonspor'un transferi Jean Philippe Gbamin'in geliş saati belli oldu

Trabzonspor transfer haberi... Bordo mavililerin yeni transferi Fildişili orta saha Jean Philippe Gbamin yarın 16.50'de Trabzon'da olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 19:26 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 19:42
Trabzonspor'un transferi Jean Philippe Gbamin'in geliş saati belli oldu

Son olarak Bartra ve Bardhi transferlerini bitiren Bordo mavililer yeni isimleri kadrosuna katıyor. Trabzonspor'un yeni transferi Fildişili orta saha oyuncusu Jean Philippe Gbamin yarın 16.50'de şehirde olacak. Fırtına, Jean-Philippe Gbamin için Everton'a kiralama bedeli ödemeyecek.

26 yaşındaki futbolcunun 9 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunmaktadır.

Gbamin, geride bıraktığımız sezonu CSKA Moskova takımında tamamladı. Fildişi Sahili Milli Takımı'nda da forma giyen başarılı oyuncu, milli forma altında 12 maçta süre aldı.

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