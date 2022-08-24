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Trabzonspor'da Trezeguet terapiye alındı

Son dakika spor haberi: Nwakaeme’nin yerine alınan ancak henüz beklentileri karşılayamayan Mısırlı yıldız Trezeguet terapiye alındı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı onunla baş başa görüşüp moral aşıladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'da Trezeguet terapiye alındı

Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Abdullah Avcı, Kopenhag mücadelesi öncesinde Trezeguet ile bir araya geldi. Deneyimli çalıştırıcı, sezona istediği gibi başlayamayan Mısırlı yıldıza moral verdi.

Anthony Nwakaeme'nin yerine geldiği için elinden gelenin fazlasını yapmaya çalışan Trezeguet bu sebeple hata oranını artırmıştı.

Antalya maçına hatalı geri pasıyla gol de yediren tecrübeli futbolcu Avcı tarafından adeta terapiye alındı.

Usta hoca "Kaliteli biliyorum, sana güveniyorum. Kendini bulduğunda en büyük silahlarımızdan biri olacaksın" dedi.

27 yaşındaki futbolcunun da Avcı'dan aldığı destekle hırslandığı ve Kopenhag maçında eski Trezeguet'yi izletme sözü verdiği öğrenildi.

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