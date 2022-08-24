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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Kopenhag maçı öncesi konuştu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesi öncesi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenhag maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Avcı, "Beklerimiz içeride, kanat oyuncularımızın da içeriye doğru hareketlenen oyuncular olması gerekiyordu, onun için böyle kadro tercih ettim. Teknik her zaman fiziki kaliteyi kırar." İfadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 21:03 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 21:14
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Kopenhag maçı öncesi konuştu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Trabzonspor Akyazı'da Kopenhag'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı: Seyircimizin desteğiyle, aklımızı kaybeden, planlarımıza sadık kalarak uzun bir periyotta iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum.

"Güzel duygular, 1.5 senedir harika işler oluyor. Adım adım hedeflerimize ulaşıyoruz. Umarım seyircimizin desteğiyle, aklımızı kaybeden, planlarımıza sadık kalarak uzun bir periyotta iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Sabır burada anahtar cümle. 1.5 ve 2 dakikada her şey olabiliyor. Planlarımızı sahada yapmak için çalışacağız."

"Buranın bir organizasyon olduğunu unutuyoruz, ''niye o orada'' diyorlar ama rakibimize göre bir şekilde sahada olmamız gerekiyor. Beklerimiz içeride, kanat oyuncularımızın da içeriye doğru hareketlenen oyuncular olması gerekiyordu, onun için böyle kadro tercih ettim. Teknik her zaman fiziki kaliteyi kırar." İfadelerini kullandı.

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