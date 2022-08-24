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Trabzonspor - Kopenhag maçı sonrası Denswil: Son ana kadar savaştık

Son dakika spor haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor sahasında Kopenhag ile 0-0 berabere kalarak Devler Ligi'ne veda etti. Bordo-mavililerin savunma oyuncusu Denswil karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Maçın sonuna kadar savaştıklarını belirten Denswil, "Şampiyonlar Ligi'nde olmak isterdik, çok üzgünüz." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 00:49
Trabzonspor - Kopenhag maçı sonrası Denswil: Son ana kadar savaştık

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maçında evinde Kopenhag'la 0-0 berabere kaldı. Devler Ligi'ne veda eden Fırtına'da maç sonu Denswil açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Maçın sonuna kadar savaştık, ilk yarıda golü bulacak pozisyonlarımızda vardı. Golü bulmaya çalıştık ama olmadı. Şampiyonlar Ligi'ne kalamamak üzücü ama takım bugün her şeyini sahada verdi. Son ana kadar savaştık.

Geçen senenin şampiyonu olarak biz de Şampiyonlar Ligi'nde olmak isterdik, çok üzgünüz. UEFA Avrupa Ligi'nde taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız."

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