Trabzonspor Kopenhag maçı sonrası Abdullah Avcı konuştu: Golü atsak başka bir hikaye dönecekti

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Kopenhag ile 0-0 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kaybeden bordo-mavililer, bu sonuçla Devler Ligi'ne veda etti.

Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu seviyeler kolay seviyeler değil, nem oranı yüksek iki takım için de çok zor. Oyuncu grubu taktiğimize bağlı kalarak, ellerinden geleni yaptılar. Bekleri içeri gönderdik, içeriye kat ettik. Savunmayı disiplin bir şekilde kontrol ettik. Pozisyon verdik mi hatırlamıyorum. Plana sadık kaldılar, istediğimizi gerçekleştirdiler ben oyuncularımdan memnunum. Avrupa Ligi'nde yolumuza devam edeceğiz. Bu takım Trabzon şehrinin takımı, onlardan hoşgörü istiyorum. 4 gün sonra burada başka bir büyük takım Galatasaray ile oynayacak, sadece hoşgörü istiyorum. Daha sakin olmaya devam ediyorum.

Golü atsak başka bir hikayeye dönecekti, 3'e 4'e gidecek bir oyun olabilirdi. Sakat Bakasetas'ı oyuna almak zorunda kaldık, oyuna atmayı hiç düşünmüyordum. Hamsik'i kullanamadık. 4 günü rejenerasyonla geçireceğiz, görsellerle Galatasaray maçına çalışacağız. Nem oranı çok yüksek oyuncular için kolay değil..