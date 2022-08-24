TRABZONSPOR GALATASARAY DERBİSİ 📺 | Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray derbisi heyecanla bekleniyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor son olarak Antalyaspor'a 5-2 kaybederken, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Ümraniyespor'u Gomis'in golüyle 1-0 mağlup etti. Dev derbi ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.