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TRABZONSPOR GALATASARAY DERBİSİ 📺 | Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 4. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Galatasaray, haftanın en kritik maçına çıkacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:11
TRABZONSPOR GALATASARAY DERBİSİ 📺 | Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray derbisi heyecanla bekleniyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor son olarak Antalyaspor'a 5-2 kaybederken, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Ümraniyespor'u Gomis'in golüyle 1-0 mağlup etti. Dev derbi ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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