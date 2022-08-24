Akyazı’dan çıkış yok

Bordo-mavili taraftarlar günlerdir bu maça hazırlanıyorlardı. Satışa çıkan biletler 57 saniye içinde tükenirken, Kopenhag karşılaşmasına özel pankartlar hazırlandı. Şimdi heyecanla maç saatini beklemeye koyuldular. Skor ne olursa olsun top Trabzonspor'dayken takımı yüreklendiren tezahüratlar yapılacak. Meşin yuvarlak rakibe geçtiğinde ise ıslık sesi tüm stadı saracak.



141. AVRUPA MAÇI

Trabzonspor, tarihinde 141. defa bir Avrupa Kupası maçı oynayacak. Bodo-mavililer 140 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 54 yenilgi aldılar. 178 gol attılar. 194 gol yediler.



10 YILLIK HASRET

Bordo-mavililer son olarak 2011-12 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermişti. Bugün Kopenhag'ı elerse 10 yıllık hasretini dindirecek ve yeniden en büyük futbol organizasyonunda yer alacak.