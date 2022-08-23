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Trabzonspor'dan Premier Lig çıkartması! İşte masadaki isimler

Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Son şampiyon geleceğe yönelik transferler de yapmak isterken, gündeme flaş isimler geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 09:31
Trabzonspor'dan Premier Lig çıkartması! İşte masadaki isimler

Süper Lig'in son şampiyonu bu sezona da iyi başlamıştı.

Trabzonspor'dan Premier Lig çıkartması! İşte masadaki isimler

Fırtına, ilk iki maçını kazanırken Antalyaspor mağlubiyetiyle 9. sıraya geriledi.

Trabzonspor'dan Premier Lig çıkartması! İşte masadaki isimler

Bordo mavililer transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Trabzonspor'dan Premier Lig çıkartması! İşte masadaki isimler

Trabzonspor forvet ve stoper bölgelerine takviye planlıyor.

Trabzonspor'dan Premier Lig çıkartması! İşte masadaki isimler

Ancak Abdullah Avcı takıma genç yeteneklerin de katılmasını istiyor.

Trabzonspor'dan Premier Lig çıkartması! İşte masadaki isimler

Bu doğrultuda transfer listesi de güncellendi.

Trabzonspor'dan Premier Lig çıkartması! İşte masadaki isimler

İşte Karadeniz Gazetesi'ne göre Trabzonspor'un peşinde olduğu o isimler;

Trabzonspor'dan Premier Lig çıkartması! İşte masadaki isimler

Genç yeteneklerin 2'si Premier Lig, biri ise Serie A'da oynuyor.

Trabzonspor'dan Premier Lig çıkartması! İşte masadaki isimler

Kulüplerinin deneyim kazanması için kiralamaya sıcak baktığı 3 oyuncunun özellikleri şöyle:

Trabzonspor'dan Premier Lig çıkartması! İşte masadaki isimler

PAPE MATAR SARR: İngiltere'de Tottenham takımının formasını giyiyor.

Trabzonspor'dan Premier Lig çıkartması! İşte masadaki isimler

Pepe Matar Sarr, merkez orta sahada görev yapıyor. 19 yaşında 1.84 boyunda olan Senegalli Sarr'ın piyasa değeri 15 milyon euro.

Trabzonspor'dan Premier Lig çıkartması! İşte masadaki isimler

AMAD DİALLO: 20 yaşında 1.73 boyunda olan Fildişi Sahilli sağ kanat oyuncusu Amad Diallo, Manchester United'da oynuyor.

Trabzonspor'dan Premier Lig çıkartması! İşte masadaki isimler

Beşiktaş'ın da istediği Diallo, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

Trabzonspor'dan Premier Lig çıkartması! İşte masadaki isimler

LUCİEN AGOUME: Kamerun asıllı Fransız ön libero Lucien Agoume, İtalya'da İnter takımının formasını giyiyor.

Trabzonspor'dan Premier Lig çıkartması! İşte masadaki isimler

22 yaşında 1.85 boyundaki Agaome, sürekli forma giyeceği bir takımda oynamak istiyor.

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