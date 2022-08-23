Trabzonspor'dan Premier Lig çıkartması! İşte masadaki isimler

Süper Lig'in son şampiyonu bu sezona da iyi başlamıştı.
Süper Lig'in son şampiyonu bu sezona da iyi başlamıştı.
Fırtına, ilk iki maçını kazanırken Antalyaspor mağlubiyetiyle 9. sıraya geriledi.
Bordo mavililer transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Trabzonspor forvet ve stoper bölgelerine takviye planlıyor.
Ancak Abdullah Avcı takıma genç yeteneklerin de katılmasını istiyor.
Bu doğrultuda transfer listesi de güncellendi.
İşte Karadeniz Gazetesi'ne göre Trabzonspor'un peşinde olduğu o isimler;
Genç yeteneklerin 2'si Premier Lig, biri ise Serie A'da oynuyor.
Kulüplerinin deneyim kazanması için kiralamaya sıcak baktığı 3 oyuncunun özellikleri şöyle:
PAPE MATAR SARR: İngiltere'de Tottenham takımının formasını giyiyor.
Pepe Matar Sarr, merkez orta sahada görev yapıyor. 19 yaşında 1.84 boyunda olan Senegalli Sarr'ın piyasa değeri 15 milyon euro.
AMAD DİALLO: 20 yaşında 1.73 boyunda olan Fildişi Sahilli sağ kanat oyuncusu Amad Diallo, Manchester United'da oynuyor.
Beşiktaş'ın da istediği Diallo, sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.
LUCİEN AGOUME: Kamerun asıllı Fransız ön libero Lucien Agoume, İtalya'da İnter takımının formasını giyiyor.
22 yaşında 1.85 boyundaki Agaome, sürekli forma giyeceği bir takımda oynamak istiyor.