Trabzonspor'dan Kopenhag maçı sonrası Sörloth çıkarması!

Bordo-mavılıler şu anda tamamen Kopenhag ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçına odaklanmış durumda.
Bordo-mavılıler şu anda tamamen Kopenhag ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçına odaklanmış durumda.
İlk maçtan 2-1 mağlup ayrılan Trabzonspor, sahasındaki rövanşta tur atlamanın hesaplarını yapıyor.
Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmayı hedefleyen Fırtına'da yapılacak takviyeler de büyük önem taşıyor.
Fırtına, Danimarka ekibini elese de elemese de mutlaka bir forvet daha almayı planlıyor.
Taraftarın gönlündeki isim Alexander Sörloth. Yönetim, eski gol kralları için mali şartları araştırıyor.
Rakamlar uygun olursa önce Alman kulübü RB Leipzig ile ardından da 26 yaşındaki forvetle masaya oturulacak.
Alexander Sörloth bu sezon Sociedad'dan bonservisini elinde bulunduran RB Leipzig'e geri döndü.
Ancak Alman temsilcisinde forma bulma ihtimali çok düşük.
Takımda şu anda forvet de oynayabilen Nkunku haricinde Timo Werner, Andre Silva ve Yussuf Poulsen gibi önemli yıldızlar var.
Sörloth bu isimlerin arkasında. Bu sezon sadece 6 dakika şans bulabildi.
Trabzonspor, Kopenhag maçı sonrasında harekatı başlatacak.
ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR?
Alexander Sörloth, 05 Aralık 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir.
195 cm boyundaki Alexander Sörloth, sol ayağını kullanmaktadır.
Bonservisi Leipzig'de bulunan Norveçli futbolcunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
Sörloth'un güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.