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Trabzonspor'dan Kopenhag maçı sonrası Sörloth çıkarması!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da taraftarın çok istediği, yönetimin şartlarını araştırdığı Norveçli yıldız Alexander Sörloth için Kopenhag maçı sonrası çıkarma var. Yönetim, eski gol kralları için mali şartları araştırıyor. Rakamlar uygun olursa önce Alman kulübü RB Leipzig ile ardından da 26 yaşındaki forvetle masaya oturulacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 06:50
Trabzonspor'dan Kopenhag maçı sonrası Sörloth çıkarması!

Bordo-mavılıler şu anda tamamen Kopenhag ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçına odaklanmış durumda.

Trabzonspor'dan Kopenhag maçı sonrası Sörloth çıkarması!

İlk maçtan 2-1 mağlup ayrılan Trabzonspor, sahasındaki rövanşta tur atlamanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'dan Kopenhag maçı sonrası Sörloth çıkarması!

Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmayı hedefleyen Fırtına'da yapılacak takviyeler de büyük önem taşıyor.

Trabzonspor'dan Kopenhag maçı sonrası Sörloth çıkarması!

Fırtına, Danimarka ekibini elese de elemese de mutlaka bir forvet daha almayı planlıyor.

Trabzonspor'dan Kopenhag maçı sonrası Sörloth çıkarması!

Taraftarın gönlündeki isim Alexander Sörloth. Yönetim, eski gol kralları için mali şartları araştırıyor.

Trabzonspor'dan Kopenhag maçı sonrası Sörloth çıkarması!

Rakamlar uygun olursa önce Alman kulübü RB Leipzig ile ardından da 26 yaşındaki forvetle masaya oturulacak.

Trabzonspor'dan Kopenhag maçı sonrası Sörloth çıkarması!

Alexander Sörloth bu sezon Sociedad'dan bonservisini elinde bulunduran RB Leipzig'e geri döndü.

Trabzonspor'dan Kopenhag maçı sonrası Sörloth çıkarması!

Ancak Alman temsilcisinde forma bulma ihtimali çok düşük.

Trabzonspor'dan Kopenhag maçı sonrası Sörloth çıkarması!

Takımda şu anda forvet de oynayabilen Nkunku haricinde Timo Werner, Andre Silva ve Yussuf Poulsen gibi önemli yıldızlar var.

Trabzonspor'dan Kopenhag maçı sonrası Sörloth çıkarması!

Sörloth bu isimlerin arkasında. Bu sezon sadece 6 dakika şans bulabildi.

Trabzonspor'dan Kopenhag maçı sonrası Sörloth çıkarması!

Trabzonspor, Kopenhag maçı sonrasında harekatı başlatacak.

Trabzonspor'dan Kopenhag maçı sonrası Sörloth çıkarması!

ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR?
Alexander Sörloth, 05 Aralık 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Trabzonspor'dan Kopenhag maçı sonrası Sörloth çıkarması!

195 cm boyundaki Alexander Sörloth, sol ayağını kullanmaktadır.

Trabzonspor'dan Kopenhag maçı sonrası Sörloth çıkarması!

Bonservisi Leipzig'de bulunan Norveçli futbolcunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Trabzonspor'dan Kopenhag maçı sonrası Sörloth çıkarması!

Sörloth'un güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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