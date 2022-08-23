Trabzonspor'da Abdullah Avcı oyuncularına moral aşıladı

Trabzonspor, Süper Lig'de aldığı 5-2'lık ağır Antalyaspor mağlubiyetine rağmen geçmiş yıllara oranla ne kadar değiştiğini gösterdi. 5 gollü yenilgiye rağmen taraftar havaalanına akın ederek teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculara tam destek verdi. Yönetimden de "Sizlere güveniyoruz" mesajları paylaşıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı da Antalya maçı sonrasında oyuncularıyla bir araya geldiği geri bildirim toplantısında "Bu süreçten daha güçlü çıkacağız" mesajı verdi.



"BU MAÇI ALALIM"

Abdullah Avcı öğrencileriyle yaptığı toplantıda şunları söyledi: "Hepiniz çok karakterli ve iyi oyuncularsınız. Skora üzüldüğünüzü biliyorum. Hepimiz üzüldük ancak oyunun hakkı bu değildi. Futbolun içinde bunlar yaşanabiliyor. Gerekli dersleri çıkarıp önümüze bakacağız. Yoğun maç trafiği devam ediyor. Ben size inanıyorum, sonuna kadar güveniyorum. Şimdi önümüzde Kopenhag maçı var. Camia Şampiyonlar Ligi'ni çok istiyor. Sizlerin de istediğini biliyorum. Hep birlikte bu maçı alalım"



SİFTAH PEŞİNDE

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında Avrupa Kupaları'nda henüz galibiyet sevinci yaşayamadı. Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Molde ile 3-3, 1-1 berabere kalarak turu geçen taraf Fırtına olmuştu. Play-off'ta ise Roma'ya 2-1 ve 3-0 yenilerek elenmişti. Abdullah Avcı, Kopenhag'ı iç sahada mağlup ederek hem Şampiyonlar Ligi'ni hem de ilk galibiyetini istiyor.



DESTEK MESAJI YAĞDI

Antalyaspor mağlubiyeti sonrasında oluşan olumsuz hava sonrasında bordo- mavililer hemen karşı motivasyon atağına kalktı. Önce resmi siteden teknik direktör Abdullah Avcı'nın konsantrasyonunun yüksek olduğuna dair bir paylaşım yapıldı. Ardından Asbaşkan Ertuğrul Doğan başta olmak üzere birçok yönetici Abdullah Avcı için destek mesajları attı. Avcı ile kazanılan kupalar paylaşıldı.