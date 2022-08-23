Trabzonspor Kopenhag maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu! Marek Hamsik ve Bakasetas sözleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, play-off turu rövanşında Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırlayacak.



Bordp-mavililerde teknik direktör Abdulllah Avcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, Marek Hamsik ve Bakasetas'ın son durumları hakkında konuştu. Öte yandan Avcı, Enis Bardhi ve Bartra'nın aksilik olmazsa sahada olacağını ifade etti.



İşte o açıklamalar...



Abdullah Avcı: Kopenhag'da oyun olarak belki kazandık ama skor olarak kazanamadığımız bir oyunda kendi evimize taşıdığımız bir skor oldu.



Muhteşem Trabzonspor taraftarının hem hücumda hem savunmada bizlere vereceği destekle beraber umarım gruplara kalacağız.

Topun geriye gitmesine tepki vermek oyuncuyu telaşa sokabilir, ancak buna gerek yok. Çünkü bu oyunu tutmak ve kontrol etmek için.



Rakip, ikinci bölgede bekleyen bir takım. Bu sebeple böyle bir planlama olabilir.

Çalışmalarımızı yaptık, hazırlıklıyız, geçen haftadan da pratiğimiz var, en iyi şekilde yarın zihnimizle, konsantrasyonumuzla yeni bir hikaye yazmak için çok güzel bir fırsat var. Bu şehir, bu kulüp bunu hak ediyor.

Umarım Trabzonspor ve şehir için tarihi günlerden biri olacak. Bunun karşılığını alarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz.

"MAREK HAMSIK BİZİMLE OLMAYACAK"

"Marek Hamsik, bizimle olmayacak. Bakasetas'ın durumuna bu akşam bakacağız ama zor gibi gözüküyor."

"Yediğimiz gollerde konsantrasyon eksikliğimiz olduğunu düşünmüyorum. Antalyaspor maçında 1.5 pozisyonda 5 gol yedik. Top bir yerlerine çarptı önlerinde düştü."

"BARDHI VE BARTRA SAHADA OLACAK"

"Enis Bardhi ve Marc Bartra'nın aksilik olmazsa sahada olacağını düşünüyoruz."

"Çok konsantre olmuş durumdayız. Trabzon şehrine, taraftarına, sonra Türkiye'ye bu gururu yaşatmak istiyoruz. Gruplara kalmak istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Oyuna ve taktiğe sadık kalarak elimizden geleni yapacağız."

"En iyi maç önündeki maçtır. Bir sonraki maç hiçbir zaman planın içine alınmaz. Galatasaray'la ilgili bir gram çalışma ve konuşma olmadı."

"TRANSFER DEVAM EDİYOR"

Transferle ilgili çalışmalara devam ettiklerini belirten Avcı, "Transfer devam ediyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Başkan ve yönetim kurulu da çalışmalar yapıyor. En iyisini oyuna, oyun planına atmak istiyoruz " dedi.