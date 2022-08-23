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Trabzonspor - Galatasaray derbi maçı ne zaman? Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 4. haftası dev bir maça sahne olacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ı konuk edecek. Dev derbi öncesinde iki takımda da detaylar araştırılıyor. Özellikle maçın yayın saati, tarihi, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray derbi maçı ne zaman? Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 11:55
Trabzonspor - Galatasaray derbi maçı ne zaman? Trabzonspor - Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın

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Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 4. hafta oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray derbisi heyecanla bekleniyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor son olarak Antalyaspor'a 5-2 kaybederken, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Ümraniyespor'u Gomis'in golüyle 1-0 mağlup etti. Dev derbi ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 28 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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