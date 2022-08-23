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Sivasspor galibiyete hasret!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 10:54
Sivasspor galibiyete hasret!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Son olarak geçen sezonun son haftasında sahasında Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon çıktığı üç maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalan, deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 mağlup olan ve Corendon Alanyaspor ile iç hasada 1-1 berabere kalan Sivasspor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Kırmızı-beyazlılar, 2 puanla puan cetvelinde 13. sırada yer alıyor.

Sivasspor, ligin 4. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak.

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