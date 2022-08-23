Haberler Trabzonspor "Düşmanları güldürmeyin"

"Düşmanları güldürmeyin"

Divan Başkanı Ali Sürmen, sosyal medyada, teknik heyet ve futbolcuların eleştirilmesi üzerine bir açıklama yaptı. Sürmen "Bir maçın sonucuna bakarak bu kadar eleştiri Trabzonspor'a bir fayda getirmez, aksine düşmanlarımızı sevindirir. Kısa süre önce bizlere şampiyonluk yaşatan başkanımız, teknik heyetimiz ve futbolcularımıza destek verelim" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 06:50
"Düşmanları güldürmeyin"

Divan Başkanı Ali Sürmen, sosyal medyada, teknik heyet ve futbolcuların eleştirilmesi üzerine bir açıklama yaptı. Sürmen "Bir maçın sonucuna bakarak bu kadar eleştiri Trabzonspor'a bir fayda getirmez, aksine düşmanlarımızı sevindirir. Kısa süre önce bizlere şampiyonluk yaşatan başkanımız, teknik heyetimiz ve futbolcularımıza destek verelim" dedi.

BU KADAR ÇOK HATA OLMAZ!
Ali Sürmen, Trabzonspor aleyhine hakem hatalarının çoğalmasına da dikkat çekti. Sürmen "Futbolcularımızın ayağına basılmasının ve çekilip yere indirilmesinin hakemlerce artık normal sayılmaya başlandığı bir dönemde birbirimize daha çok kenetlenmeliyiz. Daha ligin başında bile hakemlerin bunca hatası hakkında TFF temsilcilerimizin de uyarıcı olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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