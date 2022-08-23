Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar transferi için tek şart!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Hollanda ekiplerinden Ajax forması giyen genç futbolcu Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna katma noktasında ciddi mesafe kat etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Hollanda ekiplerinden Ajax forması giyen genç futbolcu Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna katma noktasında ciddi mesafe kat etti.
Sabah'ın haberine göre; Kulüpler arasında yapılan görüşmelerde, rakamsal farklılıklardan ziyade Naci Ünüvar'ın belli bir süre oynatılması yönünde bir garanti talep edildiği öğrenildi.
Detaylar için temaslar sürerken, 19 yaşındaki kanat oyuncusu da yakın arkadaşı Denswil ile görüşerek Trabzonspor'a gelebileceğini iletti.