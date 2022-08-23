Haberler Trabzonspor Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar transferi için tek şart!

Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar transferi için tek şart!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da transfer çalışmaları 4 koldan devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre hareket eden bordo-mavililer, 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Naci ÜnüvarDenswil’in de devreye girmesiyle ikna etti. Kulüpler arası temaslarda ise rakamsal istekler değil, Naci’ye süre verilmesi koşulu bulunuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar transferi için tek şart!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Hollanda ekiplerinden Ajax forması giyen genç futbolcu Naci Ünüvar'ı kiralık olarak kadrosuna katma noktasında ciddi mesafe kat etti.

TRABZONSPOR HABERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar transferi için tek şart!

Sabah'ın haberine göre; Kulüpler arasında yapılan görüşmelerde, rakamsal farklılıklardan ziyade Naci Ünüvar'ın belli bir süre oynatılması yönünde bir garanti talep edildiği öğrenildi.

TRABZONSPOR HABERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar transferi için tek şart!

Detaylar için temaslar sürerken, 19 yaşındaki kanat oyuncusu da yakın arkadaşı Denswil ile görüşerek Trabzonspor'a gelebileceğini iletti.

TRABZONSPOR HABERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar transferi için tek şart!

Naci ayrıca sosyal medya üzerinden kendisinin Trabzonspor'a transfer olabileceğine dair paylaşımları da beğendi.

TRABZONSPOR HABERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar transferi için tek şart!

Oyuncu tarafı, görüşmek için kulüplerin anlaşmasını beklediklerini bildirdi.

TRABZONSPOR HABERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar transferi için tek şart!

Naci Ünüvar'ın kulübüyle sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

TRABZONSPOR HABERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar transferi için tek şart!

Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar transferi için tek şart!

FORVET TRANSFERINDE KRİTİK GÜNLER
Trabzonspor forvet mevkii içinse dört koldan arayışlarını ve temaslarını sürdürüyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar transferi için tek şart!

Roma'da forma şansı bulamayan Eldor Shomurodov için 1 milyon Euro kiralama ücreti öneren ancak teklifi kabul görmeyen bordo-mavililer, rakamı yükselterek önümüzdeki günlerde bir kez daha kapıyı çalmayı planlıyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar transferi için tek şart!

Umut Bozok için de kulübü Lorient ile 2 milyon Euro bonserviste anlaşan Fırtına, 25 yaşındaki forvetle maaş konusunda el sıkışmaya çalışıyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar transferi için tek şart!

Ayrıca Sörloth için de maliyet araştırması sürüyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar transferi için tek şart!

GÖZLER HAMSIK'TE
Kopenhag maçı öncesinde Marek Hamsik'in forma giyip giyemeyeceği belirsizlğini koruyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar transferi için tek şart!

Slovak yıldız bu önemli mücadelede mutlaka oynamak istiyor.

TRABZONSPOR HABERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar transferi için tek şart!

Daha önce hiçbir oyuncusunu tam iyileşmeden sahaya sürmeyen teknik direktör Abdullah Avcı ise bu kez kararsız.

TRABZONSPOR HABERİ: Ajax'tan Fırtına'ya Naci Ünüvar transferi için tek şart!

Doktorlardan onay gelirse, Şampiyonlar Ligi aşkına Hamsik'i kullanabilir.

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