Trabzonspor Kopenhag maçı öncesi Abdullah Avcı konuşuyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, play-off turu rövanşında Danimarka ekibi Kopenhag'ı ağırlayacak.



Bordp-mavililerde teknik direktör Abdulllah Avcı ve yıldız futbolcu Abdülkadir Ömür açıklamalarda bulunuyor.



Açıklamaların canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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AVCI'NIN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR

Abdullah Avcı: Kopenhag'da oyun olarak belki kazandık ama skor olarak kazanamadığımız bir oyunda kendi evimize taşıdığımız bir skor oldu.



Muhteşem Trabzonspor taraftarının hem hücumda hem savunmada bizlere vereceği destekle beraber umarım gruplara kalacağız.

Topun geriye gitmesine tepki vermek oyuncuyu telaşa sokabilir, ancak buna gerek yok. Çünkü bu oyunu tutmak ve kontrol etmek için.



Rakip, ikinci bölgede bekleyen bir takım. Bu sebeple böyle bir planlama olabilir.

Çalışmalarımızı yaptık, hazırlıklıyız, geçen haftadan da pratiğimiz var, en iyi şekilde yarın zihnimizle, konsantrasyonumuzla yeni bir hikaye yazmak için çok güzel bir fırsat var. Bu şehir, bu kulüp bunu hak ediyor.

Umarım Trabzonspor ve şehir için tarihi günlerden biri olacak. Bunun karşılığını alarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz.