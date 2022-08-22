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Trabzonspor taraftarından büyük destek

Trabzonspor, Antalya deplasmanında 5 golle yenildi. Taraftarı sabaha karşı kafileyi havaalanında karşılayarak moral aşıladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Trabzonspor taraftarından büyük destek

Karadeniz ekibinin taraftarından alkışlanacak hareket... Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor sezona iyi başlamıştı. Süper Kupa finalinde Sivasspor'u, Süper Lig'de ise İstanbulspor ve Hatayspor'u mağlup etmişti. Hafta arası Kopenhag yenilgisinin ardından önceki gün de Antalyaspor'a deplasmanda 5 golle boyun eğdi. Bordo-mavili taraftarlar kötü skora rağmen takımı gelecek maçlara cesaretlendirmek ve oyuncuların kafalarını yukarı kaldırmak için havaalanına koştu. Antalya'dan 04.00'da dönen kafileyi coşkulu bir taraftar topluluğu karşıladı. Teknik direktör Abdullah Avcı ve oyunculara büyük destek verdiler.

'SİZLERE GÜVENİYORUZ'
Bordo-mavili taraftarlar, havaalanında teknik direktör Abdullah Avcı'yı görünce büyük destek verdiler. "Moralinizi bozmayın hocam, size sonuna kadar güveniyoruz" dediler. Tüm oyunculara da tek tek isimleriyle seslenerek moral aşıladılar.

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