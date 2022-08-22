Trabzonspor-Kopenhag maçını Danny Makkelie yönetecek

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. 24 Ağustos Çarşamba günü Akyazı Şenol Güneş Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hakemi de belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Trabzonspor-Kopenhag maçını Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği belirtildi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 24 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak olan karşılaşmada Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Jochem Kamphuis olacak.