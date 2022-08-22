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TRABZONSPOR HABERİ: Marek Hamsik'ten flaş hamle! Abdullah Avcı ile görüştü ve...

Son dakika spor haberi: Sakatlığını büyük ölçüde atlatan Hamsik, Kopenhag rövanşı için teknik direktör Abdullah Avcı’dan forma istedi. Usta çalıştırıcı da onu kullanmak istiyor. İşte yapılan görüşmenin detayları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
TRABZONSPOR HABERİ: Marek Hamsik'ten flaş hamle! Abdullah Avcı ile görüştü ve...

Bordo-mavililerde gözler Marek Hamsik'te... Yokluğu her an hissedilen Slovak yıldızın Kopenhag'a karşı forma giyip giyemeyeceği merak konusu. Tecrübeli futbolcu, teknik direktör Abdullah Avcı ile yaptığı görüşmede "Kendimi şimdi zorlamayacaksam ne zaman olacak. Ben oynayabilecek durumdayım. Kopenhag maçında sahada olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Usta çalıştırıcı geçmiş dönemde en ufak bir problemi olan oyuncularını dahi riske atmamak adına sahaya sürmüyordu. Tamamen iyileşmelerini bekliyordu. Ancak Şampiyonlar Ligi sadece 1 maç uzakta olduğu için Avcı bu defa net değil. Son ona kadar bekleyecek.

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