TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Bu maçları telafisi var ama..."

Şu bir gerçek, Antalya turist şehri bir de sebze-meyve şehri… Çok mühim tarlaları var. Herhalde onlar da dediler ki 'Biz bu sahada hem futbol oynayalım hem de kavun-karpuz yetiştirelim.' Böyle iyi oynayan bir takımın var ama böyle bir zemin size hiç yakışmıyor.