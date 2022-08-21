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TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Bu maçları telafisi var ama..."

Son dakika Trabzonspor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Trabzonspor, rakibine 5-2 mağlup oldu. Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu da karşılaşmayı değerlendirirken bordo-mavililerin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Kopenhag maçına dikkat çekti. İşte o yazı... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 08:44
TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Bu maçları telafisi var ama..."

ERMAN TOROĞLU - BU MAÇI UNUT DEVLER LİGİ'NE BAK!

Maç başlıyor, ilk 45 dakika Trabzonspor'un orta sahası yok… Antalyaspor sazı eline alıyor, istediği gibi oynuyor… İki de gol buluyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Bu maçları telafisi var ama..."

İkinci golden sonra Abdullah Avcı 'Bu böyle gitmez' deyip iki değişiklik yapıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Bu maçları telafisi var ama..."

Değişiklikler semeresini veriyor, devre biterken golü de buluyor. Haliyle bu Antalyaspor'u geriyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Bu maçları telafisi var ama..."

Bu sefer ikinci yarı orta sahaya da hakim maça da hakim… Beraberlik golünü de buluyorlar.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Bu maçları telafisi var ama..."

Ama orta alanda yaptıkları bir hata, rakibe verilen bir topla golü yiyorlar.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Bu maçları telafisi var ama..."

Nwakaeme durarak oynuyordu, defansa yardım etmiyordu tamam… Trezeguet'in bazı özellikleri vardı, açık alanda top kullanıyordu, çalımla rakipleri geçiyordu ama Trezeguet, Trabzon'a geldiğinden beri yok.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Bu maçları telafisi var ama..."

Durarak oynayan Nwakaeme'yi aratır hale geldi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Bu maçları telafisi var ama..."

Futbol hatalar oyunu tamam da orta sahada göstere göstere rakibine top atarsan ve bu gollük bir topsa rakip bunu affetmez, nitekim öyle oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Bu maçları telafisi var ama..."

Bu yazıyı yazdığımda dakika 85… Hakemin maça çok fazla bir etkisi olmadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Bu maçları telafisi var ama..."

Şu bir gerçek, Antalya turist şehri bir de sebze-meyve şehri… Çok mühim tarlaları var. Herhalde onlar da dediler ki 'Biz bu sahada hem futbol oynayalım hem de kavun-karpuz yetiştirelim.' Böyle iyi oynayan bir takımın var ama böyle bir zemin size hiç yakışmıyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Bu maçları telafisi var ama..."

Lig uzun bir maraton… Bu maçların telafisi var ama biz ülke olarak Şampiyonlar Ligi'ne hasretiz.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Bu maçları telafisi var ama..."

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden takımlarımız ligde maçlarını kaybetsinler ama orada kazansınlar.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Bu maçları telafisi var ama..."

Oradan gelecek her şeye maddi manevi ihtiyacımız var. Umarım Trabzonspor bunu çarşamba günü gerçekleştirir. Antalya ile oynadı sırada Galatasaray var hepsi hikâye.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Bu maçları telafisi var ama..."

Antalya ile hangi takım oynayacaksa bu maç çok iyi olur. Antalyaspor takımı Türkiye Ligi'nin deve dişi takımlarından biri oldu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan flaş sözler! "Bu maçları telafisi var ama..."

Yani oynayacağı maçlar insanı heyecanlandırıyor. Onları da tebrik etmek lazım. İnşallah devam ederler.

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