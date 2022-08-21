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Bardhi yetmedi

Fırtına’nın ‘yeni transferi’ ilk lig maçında gollerini attı Makedon yıldızın 2 şık sayısı, puan için yeterli olmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Bardhi yetmedi

Trabzonspor'un Antalyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada Doğucan Haspolat ile Anastasios Bakasetas ikilisi orta sahada aksadı. Abdullah Avcı devre bitmeden Abdülkadir Ömür ile birlikte Enis Bardhi'yi de oyuna attı. Makedon futbolcu 43'te oyuna girdikten sonra 45+5'te çok doğru bir koşu yaparak ceza alanı içinde yerini aldı. Andreas Cornelius da bencillik yapmayıp kendisini görünce düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. İkinci yarıda da nefis bir vücut çalımı sonrasında ağları sarstı. Bardhi'nin çabası puanı getirmedi.

'BU SONUCU HAK ETMEDİK'

Enis Bardhi karşılaşma sonunda üzgündü. Makedon oyuncu, "Önemli olan benim gol atmam değil takımın kazanmasıydı. Lig yeni başladı. Bu kaybı telafi ederiz ama maalesef hak ettiğimiz sonuç bu değildi. Kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız" dedi.

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