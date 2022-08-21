Haberler Trabzonspor Antalya fırtınası

Antalya fırtınası

Bordo-mavili ekip, Fernando ve Wright’ın (P) gollerine Bardhi (2) ile yanıt verdi. Gökdeniz (2) ve Wright farkı getirdi... Trabzon 2 kez direğe takıldı!

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Antalya fırtınası

Süper Lig'de Antalyaspor sahasında konuk ettiği son şampiyon Trabzonspor'u 5-2 yendi. Müthiş maçta heyecan fırtınası ve gol düellosu yaşandı. Antalyaspor 13'te Fernando'nun ceza sahası dışından mükemmel vuruşuyla öne geçti. 40'ta Haji Wright penaltıdan skoru 2-0'a taşıdı. Avcı'nın Abdülkadir Ömür ve Bardhi hamleleri maçın seyrini bir anda değiştirdi. Devre biterken Bardhi nefis golüyle farkı bire indirdi. İkinci yarıda bir kez daha sahneye çıkan Makedon oyuncu durumu 2-2'ye getirdi.

DÖNEN TOP GOL OLDU
Bartra ile bir topu da direkten dönen Trabzonspor galibiyet ararken, Trezeguet'nin kaptırdığı topta Gökdeniz tekrar ev sahibini öne geçirdi: 3-2. Uzatma anlarında Trezeguet'nin kafasında top üst direkten geri geldi. Dönen topta Gökdeniz farkı açtı: 4-2. Gol yağmuruna noktayı Haji Wright koydu: 5-2... Ligde bu sezon ilk yenilgisini alan Trabzonspor 6 puanda kaldı. Üst üste ikinci galibiyetini alan Antalyaspor da puanını 6'ya yükseltti. Trabzon haftaya G.Saray'ı konuk edecek. Antalyaspor, Gaziantep'e konuk olacak.

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