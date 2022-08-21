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Anlamak imkansız

Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, 5-2'lik mağlubiyet sonrası üzgündü. Deneyimli çalıştırıcı "Futbola artık oyuncu değişiklikleri üzerinden bakılmaz. Futbol bi organizasyon oyunu. Antalyaspor karşısında bireysel hatalarımız çoktu. Ayakta kalmamız gereken yerde penaltı yaptık. 2. yarı oyuna tamamen hakimdik. Bu skor nasıl oldu anlamak mümkün değil. Sahadaki oyunun karşılığı bu olmamalıydı" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 06:50
Anlamak imkansız

Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, 5-2'lik mağlubiyet sonrası üzgündü. Deneyimli çalıştırıcı "Futbola artık oyuncu değişiklikleri üzerinden bakılmaz. Futbol bi organizasyon oyunu. Antalyaspor karşısında bireysel hatalarımız çoktu. Ayakta kalmamız gereken yerde penaltı yaptık. 2. yarı oyuna tamamen hakimdik. Bu skor nasıl oldu anlamak mümkün değil. Sahadaki oyunun karşılığı bu olmamalıydı" dedi.

SAYGI İSTİYORUM

Abdullah Avcı şunları söyledi: "Buradan kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Antalyaspor'u tebrik edeceğiz. 3 maç oldu, 2 galibiyet, 1 yenilgi aldık. Yoğun bir trafik devam ediyor. Kopenhag'dan geldik, Antalya maçı oynadık. Şimdi yine Kopenhag. Kolay değil. Bu ülkenin güzel bir takımıyız. Olumsuzlukları hak etmediğimizi düşünüyorum. Bu konuda saygı istiyorum. Altından kalkmasını bileceğiz."

DJANİNY BU HAFTA PAS DEDİ

Trabzonspor'un hücum hattındaki önemli silahı Djaniny Semedo sezona istediği gibi başlayamadı. Bu sezon 5 resmi maçta forma bulan tecrübeli golcü henüz fileleri havalandırmayı başaramadı. Hazırlık karşılaşmaları da dikkate alındığında Slovacko maçı hariç 8 mücaelede gol atamadı.

TOROĞLU: NET PENALTI

Fotomaç gazetesi yazarı Erman Toroğlu, ilk yarıda Veysel ile Vitor Hugo arasında ceza sahasında yaşanan pozisyon için, "Veysel Sarı, Vitor Hugo'yu engelliyor. Bu pozisyonda VAR neden çağırmadı? Çağırsana abi. Çok net penaltı" dedi.

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