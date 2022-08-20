Haberler Trabzonspor Yeni ikili: Bartra - Hugo

Yeni ikili: Bartra - Hugo

Trabzonspor, geçen sezonun başında Edgar-Hugo ikilisiyle müthiş bir grafik yakalamıştı. Fırtına Bartra transferiyle defansını sağlama aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Yeni ikili: Bartra - Hugo
Karadeniz temsilcisinde uzun süredir beklenen sağ stoper konusunda mutlu sona varılmıştı, Real Betis'ten gelen Marc Bartra, Kopenhag karşılaşmasında sonradan oyuna girmesine rağmen kalitesini gözler önüne sermişti. 31 yaşındaki oyuncu hem bireysel performansı hem de Vitor Hugo ile uyumuyla dikkat çekti. Bordo- mavililer geçen sezon ezeli rakiplerine fark atarken geride Edgar İe-Vitor Hugo uyumu yakalamıştı. Her ne kadar Edgar İe ile yollar erken ayrılsa da Fırtına şampiyonluğa ulaşmıştı. Edgar'dan çok daha kariyerli ve potansiyelli bir isim olan Bartra'nın gelişi en çok Abdullah Avcı'yı memnun etti. Usta çalıştırıcı, yeni transferin hem ligde hem de Avrupa'da kendilerine çok şey katacağını düşünüyor.
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