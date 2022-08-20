Haberler Trabzonspor Naci'de sona doğru

Naci'de sona doğru

Trabzonspor, Ajax’tan sonra 19 yaşındaki genç hücum oyuncusunu da ikna etmek üzere. Naci, Kopenhag maçı sonrası Trabzon’a bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Naci'de sona doğru

Edin Visca'nın sakatlığı sonrasında kısa vadede takım içinden çareler arayan teknik direktör Abdullah Avcı, bu bölgeye takviye yapılmasını istemişti. Usta çalıştırıcının talebi doğrultusunda Ajax'tan Naci Ünüvar'a kanca atan bordo-mavililer transferde önemli mesafe kat etti. Fırtına, öncelikle Ajax'ı ikna etti. 19 yaşındaki oyuncusunun belli sayıda maç oynaması konusunda direten Hollanda temsilcisiyle bu konudaki pazarlıklar olumlu sonuçlandı. Ajax, Naci'yi kiralık olarak Trabzonspor'a gönderebileceğini belirtti. Bordo-mavili idareciler ardından 19 yaşındaki oyuncuyla masaya oturdu. Naci'nin kendisine önerilen ücretten tatmin olduğu ve oynama garantisi aldığı kaydedildi. Kopenhag mücadelesi sonrasında genç hücum oyuncusunun Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

ABDULLAH AVCI DA NACİ İLE KONUŞTU

Naci Ünüvar'ın Trabzon'a gelmeden önce en büyük endişesi yedekte beklemekti. Abdullah Avcı, genç futbolcuyla bir görüşme yaptı. Yoğun fikstürde her oyuncusuna şans tanıdığını belirterek "Ayrıca 8 artı 3 kuralı nedeniyle yerli futbolcular yeterince süre bulabiliyor. Bu konuda bir çekincen olmasın" diyerek onu ikna etti.

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