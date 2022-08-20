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Fırtına zirve aşkına! İşte Trabzonspor'un Antalyaspor maçı 11'i

Son dakika Antalyaspor - Trabzonspor maçı haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fırtına, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İşte Antalyaspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 06:50
Fırtına zirve aşkına! İşte Trabzonspor'un Antalyaspor maçı 11'i

Sezona iyi başlayan bordomavililer, Süper Kupa Finali'nde Sivasspor'u mağlup ettikten sonra Süper Lig'de de İstanbulspor ve Hatayspor engellerini aşmıştı. Hafta arası Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag'a deplasmanda kaybeden Abdullah Avcı ve öğrencilerinin yeni hedefi Antalyaspor. Son şampiyon Trabzonspor, bugün 21.45'de Akdeniz'de zorlu bir deplasmana çıkıyor. Karadeniz temsilcisinin hedefi bugün de kazanarak hem ligde yoluna dolu dizgin devam etmek hem de Avrupa Kupası karşılaşması öncesinde moralini üst düzeye çıkarmak.

KAZANMA ALIŞKANLIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Teknik direktör Abdullah Avcı da öğrencileriyle bir konuşma yaparak bu karşılaşmanın önemine değindi. Deneyimli çalıştırıcı "Büyük takımlar için kazanma alışkanlığı çok önemlidir. Lige çok iyi başladık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Antalyaspor ligin futbol tarzı olan takımlarından biri. Başında da geleceğin önemli antrenörlerinden biri olacak Nuri Şahin var. O çok çalışkan ve rakibi iyi analiz eden biri. Baştan sona dikkatli olmalıyız. Oyun kültürümüz bizim rakiplerimize göre en büyük avantajımız. Bunu da Antalyaspor'a karşı iyi kullanacağız" diye konuştu.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

ANTALYASPOR: BOFFİN, BÜNYAMİN, ÖMER, KUDRYASHOV, GÜRAY, FERNANDO, SONER, NDAO, ADRİANO, GHACHA, WRİGHT

TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, BARTRA, HUGO, EREN, DORUKHAN, SİOPİS, BAKASETAS, A.ÖMÜR, TREZEGUET, CORNELİUS

53. RANDEVU

İki takım daha önce 52 defa karşı karşıya geldi. Bordomavililerin galibiyet sayısında 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Fırtına 95 gol attı. 53 gol yedi. Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan 26 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

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