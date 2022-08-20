Antalyaspor Trabzonspor maçında penaltı kararı! İşte o an

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'un konuğu oldu.

14. dakikada Fernando'nun şık golüyle 1-0 öne geen Antalyaspor'da Wright 39. dakikada Vitor Hugo'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Wright vuruşunu gole çevirdi ve skoru 2-0'a getirdi.

İşte Vitor Hugo'nun Wright'a müdahalesi:





PENALI ÖNCESİ OFSAYT İTİRAZI!

Penaltı pozisyonundan hemen önceki pas için Trabzonsporlu oyuncular ofsayt itirazında bulunmuştu ancak VAR'dan gelen görüntüde Wright'ın ofsaytta olmadığı görüldü.

İşte VAR çizgisi:



