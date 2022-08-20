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Antalyaspor Trabzonspor maçında penaltı kararı! İşte o an

Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 39. dakikasında Wright, Trabzonsporlu Hugo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. İşte o an...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 22:34 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 22:49
Antalyaspor Trabzonspor maçında penaltı kararı! İşte o an

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Antalyaspor'un konuğu oldu.

14. dakikada Fernando'nun şık golüyle 1-0 öne geen Antalyaspor'da Wright 39. dakikada Vitor Hugo'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Volkan Bayarslan tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Wright vuruşunu gole çevirdi ve skoru 2-0'a getirdi.

İşte Vitor Hugo'nun Wright'a müdahalesi:



PENALI ÖNCESİ OFSAYT İTİRAZI!

Penaltı pozisyonundan hemen önceki pas için Trabzonsporlu oyuncular ofsayt itirazında bulunmuştu ancak VAR'dan gelen görüntüde Wright'ın ofsaytta olmadığı görüldü.

İşte VAR çizgisi:

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