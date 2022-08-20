Haberler Trabzonspor ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor, Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'a konuk olacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak. Trabzonspor'da yeni transfer Bartra'nın performansı merak ediliyor. Antalyaspor - Trabzonspor maçı öncesinde futbolseverler detayları araştırıyor. Özellikle maçın yayıncısı, maçın yayın saati, Abdullah Avcı ve Nuri Şahin'in sahaya süreceği 11 merak konusu oldu. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 09:18 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 09:30
ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Ümraniyespor'u yenerek moral kazanan Antalyaspor, ligin son şampiyonu Trabzonspor'u konuk edecek. Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR 53. RANDEVUDA

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 52 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 95 gol atarken, kalesinde ise 53 gol gördü.

ANTALYA'DA TRABZONSPOR ÖNDE

İki takım arasında Antalya'da oynanan 26 maçta ise Karadeniz ekibi 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililerin şampiyon olduğu sezonda ise deplasmanda rakibine 2-1 kaybederken, Trabzon'da ise şampiyonluğunu ilan ettiği maçta 2-2 berabere kalmıştı.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ANTALYASPOR: BOFFIN, BÜNYAMİN, ÖMER, KUDRYASHOV, GÜRAY, FERNANDO, SONER, NDAO, ADRİANO, GHACHA, WRIGHT

TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, BARTRA, HUGO, EREN, DORUKHAN, SIOPIS, BAKASETAS, A.ÖMÜR, TREZEGUET, CORNELIUS

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Kim Milyoner Olmak İster’de Kenan İmirzalıoğlu’na ‘Ezel Bey’ diye seslendi! Kim Milyoner Olmak İster’de ünlü sunucuyu güldüren o an!
Kuzenimle tatile çıktım demişti! Sırp bir iş insanıyla beraber olduğu konuşulan Emina Jahovic'in fotoğrafı olay oldu
Yıldız isme şok sözler! "Küskün gibi oynuyor"
Çakar'dan olay yorum! "Torrent döneminden de beter"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transferde sürpriz gelişme! Beşiktaş derken Trabzonspor...
Fırtına zirve aşkına! İşte Avcı'nın 11'i
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARI'NDA YENİ DÖNEM!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Transferde sürpriz gelişme! Beşiktaş derken Trabzonspor... Transferde sürpriz gelişme! Beşiktaş derken Trabzonspor... 09:18
Fırtına Antalyaspor deplasmanında! Fırtına Antalyaspor deplasmanında! 09:18
Çakar'dan olay yorum! "Torrent döneminden de beter" Çakar'dan olay yorum! "Torrent döneminden de beter" 08:38
Yıldız isme şok sözler! "Küskün gibi oynuyor" Yıldız isme şok sözler! "Küskün gibi oynuyor" 07:49
Seferovic'e eleştiri! "Kaliteli bir golcünün...." Seferovic'e eleştiri! "Kaliteli bir golcünün...." 01:52
Seferovic'e eleştiri! "Kaliteli bir golcünün...." Seferovic'e eleştiri! "Kaliteli bir golcünün...." 01:52
Daha Eski
Okan Buruk: Saç baş yoldum! Okan Buruk: Saç baş yoldum! 01:32
Gol ofsayta takıldı! İşte o an Gol ofsayta takıldı! İşte o an 01:32
Galatasaray maçında penaltı itirazı! İşte o anlar Galatasaray maçında penaltı itirazı! İşte o anlar 01:32
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:28
Cimbom'a Sambacı stoper! 2. teklif iletildi Cimbom'a Sambacı stoper! 2. teklif iletildi 01:28
Sevilla ile Valladolid yenişemedi Sevilla ile Valladolid yenişemedi 01:23