Haberler Trabzonspor ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI 📺 | Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta?

ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI 📺 | Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Trabzonspor'u konuk edecek. Antalya Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada Volkan Bayarslan görev yapacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 14:07
ANTALYASPOR TRABZONSPOR MAÇI 📺 | Antalyaspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor maçı saat kaçta?

Antalyaspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Ümraniyespor'u yenerek moral kazanan Antalyaspor, ligin son şampiyonu Trabzonspor'u konuk edecek. Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR 53. RANDEVUDA

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 52 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 95 gol atarken, kalesinde ise 53 gol gördü.

ANTALYA'DA TRABZONSPOR ÖNDE

İki takım arasında Antalya'da oynanan 26 maçta ise Karadeniz ekibi 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililerin şampiyon olduğu sezonda ise deplasmanda rakibine 2-1 kaybederken, Trabzon'da ise şampiyonluğunu ilan ettiği maçta 2-2 berabere kalmıştı.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ANTALYASPOR: BOFFIN, BÜNYAMİN, ÖMER, KUDRYASHOV, GÜRAY, FERNANDO, SONER, NDAO, ADRİANO, GHACHA, WRIGHT

TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, BARTRA, HUGO, EREN, DORUKHAN, SIOPIS, BAKASETAS, A.ÖMÜR, TREZEGUET, CORNELIUS

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Hepimiz onu Barış Manço olarak tanıdık ama gerçek bambaşka çıktı! Barış Manço'nun oğlu yıllar sonra açıkladı!
Başkan Erdoğan'dan 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda ter döken milli sporculara tebrik
Fırtına zirve aşkına! İşte Avcı'nın 11'i
Dele Alli'den Beşiktaş resti! Oynamak istemiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antalya - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı
Şota'dan Ahmetcan yorumu! "Ajax'a transferi..."
Erman Toroğlu Palamut tarifi verdi!
DOLAR NE KADAR OLDU?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bournemouth - Arsenal maçı saat kaçta? Bournemouth - Arsenal maçı saat kaçta? 14:20
Conte ile Tuchel'in cezası belli oldu! Conte ile Tuchel'in cezası belli oldu! 14:08
Union Berlin - Leipzig maçı ne zaman? Union Berlin - Leipzig maçı ne zaman? 14:08
Fırtına Antalyaspor deplasmanında! Fırtına Antalyaspor deplasmanında! 14:07
Stuttgart - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga Stuttgart - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga 14:04
Augsburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga Augsburg - Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga 14:01
Daha Eski
Leicester City - Southampton maçı saat kaçta? Leicester City - Southampton maçı saat kaçta? 14:00
Wolfsburg - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga Wolfsburg - Schalke maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga 13:57
Leverkusen - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga Leverkusen - Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga 13:51
Borussia Dortmund - Werder Bremen maçı ne zaman? Borussia Dortmund - Werder Bremen maçı ne zaman? 13:47
Jamie Vardy Leicester City ile sözleşme yeniledi Jamie Vardy Leicester City ile sözleşme yeniledi 13:43
King neden 'asker selamı?' yapıyor? Ve açıkladı! King neden 'asker selamı?' yapıyor? Ve açıkladı! 13:21