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Antalyaspor Trabzonspor - CANLI İZLE 📺 | Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Volkan Bayarslan maçta düdük çalacak. İki takım da 3 puan alarak taraftarını mutlu etmeyi amaçlıyor. Antalyaspor - Trabzonspor maçı ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 19:02
Antalyaspor Trabzonspor - CANLI İZLE 📺 | Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 3. haftasında heyecan devam ediyor. Ümraniyespor'u yenerek moral kazanan Antalyaspor, ligin son şampiyonu Trabzonspor'u konuk edecek. Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Trabzonspor maçı 20 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR İLE ANTALYASPOR 53. RANDEVUDA

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 52 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda Trabzonspor 95 gol atarken, kalesinde ise 53 gol gördü.

ANTALYA'DA TRABZONSPOR ÖNDE

İki takım arasında Antalya'da oynanan 26 maçta ise Karadeniz ekibi 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililerin şampiyon olduğu sezonda ise deplasmanda rakibine 2-1 kaybederken, Trabzon'da ise şampiyonluğunu ilan ettiği maçta 2-2 berabere kalmıştı.

ANTALYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ANTALYASPOR: BOFFIN, BÜNYAMİN, ÖMER, KUDRYASHOV, GÜRAY, FERNANDO, SONER, NDAO, ADRİANO, GHACHA, WRIGHT

TRABZONSPOR: UĞURCAN, LARSEN, BARTRA, HUGO, EREN, DORUKHAN, SIOPIS, BAKASETAS, A.ÖMÜR, TREZEGUET, CORNELIUS

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