Abdullah Avcı'dan Antalyaspor - Trabzonspor maçı öncesi Nuri Şahin sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

Bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, mücadele öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

NURİ HOCA TAKIMINI POZİTİF BİR ŞEKİLDE GÖTÜRÜYOR

"Sezon başı Antalya'da maç oynamak ister misiniz deseler, istemezsin. Saat geç de olsa hala sıcaklık devam ediyor. Nefes almadığımız bir maç trafiği var, olacak. Bu süreçte de Hamsik ve Visca'yı kaybettik. Ancak elimizdeki oyuncularla devam etmek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi ve Lig maçlarından sonra buraya kadar geldik. Antalyaspor beğendiğim güçlü bir ekip, Nuri hoca takımını pozitif bir şekilde götürüyor."

BÜYÜK TAKIM REAKSİYONU VERMEK İSTİYORUZ

"Geçen sene onlarla 3 maç oynadık, oyunları da oyuncuları da aynı ve bizimle benzer özellikleri var. Büyük takım reaksiyonu veren bir şekilde kazanarak devam etmek istiyoruz."