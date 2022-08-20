Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'dan Antalyaspor - Trabzonspor maçı öncesi Nuri Şahin sözleri!

Abdullah Avcı'dan Antalyaspor - Trabzonspor maçı öncesi Nuri Şahin sözleri!

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Avcı, Akdeniz ekibinin teknik direktörü Nuri Şahin ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 21:24 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 21:31
Abdullah Avcı'dan Antalyaspor - Trabzonspor maçı öncesi Nuri Şahin sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor.

Bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, mücadele öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

NURİ HOCA TAKIMINI POZİTİF BİR ŞEKİLDE GÖTÜRÜYOR

"Sezon başı Antalya'da maç oynamak ister misiniz deseler, istemezsin. Saat geç de olsa hala sıcaklık devam ediyor. Nefes almadığımız bir maç trafiği var, olacak. Bu süreçte de Hamsik ve Visca'yı kaybettik. Ancak elimizdeki oyuncularla devam etmek istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Süper Kupa, Şampiyonlar Ligi ve Lig maçlarından sonra buraya kadar geldik. Antalyaspor beğendiğim güçlü bir ekip, Nuri hoca takımını pozitif bir şekilde götürüyor."

BÜYÜK TAKIM REAKSİYONU VERMEK İSTİYORUZ

"Geçen sene onlarla 3 maç oynadık, oyunları da oyuncuları da aynı ve bizimle benzer özellikleri var. Büyük takım reaksiyonu veren bir şekilde kazanarak devam etmek istiyoruz."

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Sezon başı imzayı atmıştı, Jesus şaşkın...
Burak Yılmaz yine attı! 80 dakikada 2 gol
Gaziantep FK deplasmanda kazandı!
Icardi transferindeki gerçeği açıkladı! F.Bahçe...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antalya - Trabzonspor maçının VAR'ı açıklandı
Antalyaspor - Trabzonspor | CANLI
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ!
ALES ÇIKMIŞ SORULAR
ALES KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK deplasmanda kazandı! Gaziantep FK deplasmanda kazandı! 21:16
Giresun 90'da kazandı! Giresun 90'da kazandı! 21:13
Başakşehir Kayserispor maçına hazır Başakşehir Kayserispor maçına hazır 20:44
F.Bahçe'de A. Demir maçı hazırlıkları! Serdar ve King... F.Bahçe'de A. Demir maçı hazırlıkları! Serdar ve King... 20:37
Icardi transferindeki gerçeği açıkladı! F.Bahçe... Icardi transferindeki gerçeği açıkladı! F.Bahçe... 19:40
Galatasaray'ın rezerv takımından gol yağmuru! Galatasaray'ın rezerv takımından gol yağmuru! 19:40
Daha Eski
Beşiktaş Fatih Karagümrük maçına hazır Beşiktaş Fatih Karagümrük maçına hazır 19:33
Everton galibiyeti unuttu! Everton galibiyeti unuttu! 19:23
Giresunspor - Kasımpaşa | CANLI Giresunspor - Kasımpaşa | CANLI 19:11
Hull City'nin namağlup serisi sona erdi! Hull City'nin namağlup serisi sona erdi! 19:07
Bandırma Tuzla'yı deplasmanda devirdi! Bandırma Tuzla'yı deplasmanda devirdi! 19:00
Leicester evinde kaybetti! Leicester evinde kaybetti! 18:53