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Abdullah Avcı Antalyaspor maçı sonrası konuştu!

Son dakika haberleri...Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu. Karşılaşma 5-2'lik skorla Akdeniz ekibinin üstünlüğüyle sonuçlanırken müsabaka sonrası bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "İkinci yarı tamamen oyunun hakimi olduk. Oyun tamamen bizim elimizdeydi. Bu skor nasıl oldu, anlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 00:28 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 00:33
Abdullah Avcı Antalyaspor maçı sonrası konuştu!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaştı. Antalya'nın sahasında oynanan mücadele 5-2'lik skorla ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Müsabaka sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "İkinci yarı tamamen oyunun hakimi olduk. Oyun tamamen bizim elimizdeydi. Bu skor nasıl oldu, anlamak mümkün değil" ifadelerini kullandı.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI

"Bu oyuna artık oyuncu değişiklikleri üzerinden bakılmaz. Futbol artık bir organizasyon oyunu. Ayakta kalmamız gereken yerde penaltı yaptık. İkinci yarı tamamen oyunun hakimi olduk. Oyun tamamen bizim elimizdeydi. Bu skor nasıl oldu, anlamak mümkün değil"

"Futbol böyle hikayeleri olduğu için güzel. Antalyaspor'u tebrik edeceğiz. Bizim için yoğun trafik devam ediyor. Trabzonspor bu ülkenin güzel bir takımı. Olumsuzlukları hak etmediğimiz düşünüyorum. Biraz saygı lütfen"

"İlk yarı dengeli, ne rakipte ne bizde olan bir oyun vardı. Devre biterken farkı 1'e indirdik. İkinci yarı formasyon değişikliklerle maçı kendimize çevirdik. Dışardan bakınca 'kazandık' diyebileceğimiz bir oyun vardı. Bugün bu skoru hak etmediğimizi düşünüyorum"

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