Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis için resmi teklif! İşte verilen cevap

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis için resmi teklif! İşte verilen cevap

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de yeni sezona iyi bir giriş yapan Trabzonspor'da transfer operasyonu son sürat devam ediyor. Orta sahada Siopis'e alternatif bir ismi kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, rotayı yine Yunanistan'a çevirdi. Yönetim, Panathinaikos forması giyen Dimitrios Kourbelis için kulübüne resmi teklif yaptı. İşte yaşanan flaş gelişmelerin detayları ve transfer teklifine verilen cevap...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 09:32
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis için resmi teklif! İşte verilen cevap

Transferde rotayı orta sahaya çeviren Trabzonspor'da hareketlilik yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis için resmi teklif! İşte verilen cevap

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarını sürdüren yönetim listedeki isimlerle temaslarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis için resmi teklif! İşte verilen cevap

Yunan basınından Greek Football, Trabzonspor'un orta saha arayışıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis için resmi teklif! İşte verilen cevap

Kadrosunda hali hazırda Bakasetas ve Siopis'i bulunduran Trabzonspor'un Panathinaikos'un orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis için devreye girdiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis için resmi teklif! İşte verilen cevap

Transferi bitirmek için uğraş veren bordo-mavililerin, resmi teklifini sunduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis için resmi teklif! İşte verilen cevap

Trabzonspor yönetimi, Kourbelis'i kadroya katabilmek için 650 bin euro'luk bir teklif yaptı.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis için resmi teklif! İşte verilen cevap

Ancak Panathinaikos'un bu teklifi reddettiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis için resmi teklif! İşte verilen cevap

Yunan temsilcisinin, bu rakamlara oyuncusunu kesinlikle bırakmak istemediği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis için resmi teklif! İşte verilen cevap

Fırtına'nın pazarlıklarda nasıl bir yol izleyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis için resmi teklif! İşte verilen cevap

Ön libero mevkisinde forma giyen Kourbelis, stoper ve merkez orta saha bölgelerinde de görev alabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis için resmi teklif! İşte verilen cevap

28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 1 yıllık kontratı kaldı.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis için resmi teklif! İşte verilen cevap

Yunan oyuncu, ülkesinin milli takımında 27 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis için resmi teklif! İşte verilen cevap

Kariyerine Asteras Tripolis takımında başlayan Kourbelis, burada geçirdiği 6 yılın ardından Panathinaikos'a transfer oldu.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis için resmi teklif! İşte verilen cevap

2017 yılından bu yana Panathinaikos'ta oynayan Yunan futbolcu, kulübünde 140 karşılaşmada 7 gol ve 8 asistlik katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis için resmi teklif! İşte verilen cevap

Dimitrios Kourbelis'in güncel piyasa değeri 1.20 milyon euro olarak gösteriliyor.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: F.Bahçeli yıldıza şok sözler! "Belli ki fırça yemiş"
Dünyada sadece Bursa'da yetişiyor! Kraliyet bile peşinde
N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı!
F.Bahçe galibiyetini böyle gördüler! "Sonrasından korkuyor"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına Naci Ünüvar'da sona geldi!
Kourbelis iddiası
Üniversite kazananlar, yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Kimler ek tercih yapabilir? | ÖSYM ek tercih kaç tane yapılır?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
TUS/2 2022 giriş belgeleri yayınlandı mı, sınav yerleri belli oldu mu?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den golcü transferinde sürpriz! İngiltere'den... F.Bahçe'den golcü transferinde sürpriz! İngiltere'den... 10:01
Espanyol - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Espanyol - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 09:53
Lyon - Troyes maçı saat kaçta? Lyon - Troyes maçı saat kaçta? 09:47
Boluspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? Boluspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta? 09:39
F.Bahçe - A. Wien rövanşının hakemi açıklandı! F.Bahçe - A. Wien rövanşının hakemi açıklandı! 09:35
Fırtına'dan Kourbelis teklifi! İşte verilen cevap Fırtına'dan Kourbelis teklifi! İşte verilen cevap 09:31
Daha Eski
Çarpıcı sözler! "Soyunma odasında fırça yediği belli" Çarpıcı sözler! "Soyunma odasında fırça yediği belli" 09:30
Ümraniyespor - G.Saray maçı saat kaçta? Ümraniyespor - G.Saray maçı saat kaçta? 09:24
N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! 09:14
F.Bahçe galibiyetini böyle gördüler! "Sonrasından korkuyor" F.Bahçe galibiyetini böyle gördüler! "Sonrasından korkuyor" 08:20
Trabzon transferi KAP'a bildirdi Trabzon transferi KAP'a bildirdi 00:45
Yiğido turu zora soktu! Yiğido turu zora soktu! 00:45