TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis için resmi teklif! İşte verilen cevap

Transferde rotayı orta sahaya çeviren Trabzonspor'da hareketlilik yaşanıyor.
Transferde rotayı orta sahaya çeviren Trabzonspor'da hareketlilik yaşanıyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre çalışmalarını sürdüren yönetim listedeki isimlerle temaslarını sürdürüyor.
Yunan basınından Greek Football, Trabzonspor'un orta saha arayışıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı.
Kadrosunda hali hazırda Bakasetas ve Siopis'i bulunduran Trabzonspor'un Panathinaikos'un orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis için devreye girdiği kaydedildi.
Transferi bitirmek için uğraş veren bordo-mavililerin, resmi teklifini sunduğu belirtildi.
Trabzonspor yönetimi, Kourbelis'i kadroya katabilmek için 650 bin euro'luk bir teklif yaptı.
Ancak Panathinaikos'un bu teklifi reddettiği kaydedildi.
Yunan temsilcisinin, bu rakamlara oyuncusunu kesinlikle bırakmak istemediği vurgulandı.
Fırtına'nın pazarlıklarda nasıl bir yol izleyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
Ön libero mevkisinde forma giyen Kourbelis, stoper ve merkez orta saha bölgelerinde de görev alabiliyor.
28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 1 yıllık kontratı kaldı.
Yunan oyuncu, ülkesinin milli takımında 27 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.
Kariyerine Asteras Tripolis takımında başlayan Kourbelis, burada geçirdiği 6 yılın ardından Panathinaikos'a transfer oldu.
2017 yılından bu yana Panathinaikos'ta oynayan Yunan futbolcu, kulübünde 140 karşılaşmada 7 gol ve 8 asistlik katkı verdi.
Dimitrios Kourbelis'in güncel piyasa değeri 1.20 milyon euro olarak gösteriliyor.