Haberler Trabzonspor TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar Umut Bozok teklifini duyurdu!

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar Umut Bozok teklifini duyurdu!

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Fırtına'da gündeme gelen isimlerden biri de Umut Bozok olmuştu. Fransız basını Milli futbolcu için yapılan teklifi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 21:11
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar Umut Bozok teklifini duyurdu!

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, bu sezona da 2'de 2 yaparak başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar Umut Bozok teklifini duyurdu!

Fırtına, 3 kulvarda yarışabilecek bir kadro için transferde gaza bastı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar Umut Bozok teklifini duyurdu!

Trabzonspor'da gözler forvet transferine çevrilirken yönetim, Umut Bozok için girişimlerini sıklaştırdı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar Umut Bozok teklifini duyurdu!

Bonservisi Lorient'te bulunan golcü için pazarlıklar bir kez daha başladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar Umut Bozok teklifini duyurdu!

FRANSIZLAR TEKLİFİ DUYURDU

Fransız basını yıldız futbolcu için yapılan teklifi duyurdu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar Umut Bozok teklifini duyurdu!

Trabzonspor'un Umut Bozok Lorient'e 3 milyon Euro tekli yaptığı iddia edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar Umut Bozok teklifini duyurdu!

Haberde, Umut Bozok'un Fransız ekibinden ayrılma ihtimalinin de yüksek olduğu duyuruldu.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar Umut Bozok teklifini duyurdu!

UMUT BOZOK KİMDİR?

Tam adı Umut Dilan Bozok olan futbolcu, 19 Eylül 1996 tarihinde Fransa'nın Saint-Avold kentinde dünyaya geldi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar Umut Bozok teklifini duyurdu!

Futbola Etoile Naborienne altyapısında başlayan 25 yaşındaki forvet, Metz altyapısında da forma giydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar Umut Bozok teklifini duyurdu!

Fransa'da Nimes, Lorient ve Troyes formalarını da giyen golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Kasımpaşa forması giydi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar Umut Bozok teklifini duyurdu!

Umut, Spor Toto Süper Lig'de attığı 20 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fransızlar Umut Bozok teklifini duyurdu!

Türkiye Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 11 kez forma giyen ve 6 gol atan 1.78 boyundaki forvet, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta oynadığı 4 maçın aday kadrosuna çağrılmış ancak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı
Trabzonspor kafilesi Antalya'ya gitti
İLK KEZ TERCİH YAPACAK ADAYLAR EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?
F.Bahçeli yıldıza şok sözler! ''Fırça yemiş''
Futboldan önce o vardı!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransızlar duyurdu! İşte Fırtına'nın teklifi Fransızlar duyurdu! İşte Fırtına'nın teklifi 21:11
Ümraniyespor - Galatasaray | CANLI Ümraniyespor - Galatasaray | CANLI 20:45
Buruk'tan flaş Mertens sözleri! Buruk'tan flaş Mertens sözleri! 20:30
Trabzonspor-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı Trabzonspor-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı 20:17
Morgan Gibbs-White Nottingham Forest'ta Morgan Gibbs-White Nottingham Forest'ta 20:07
Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek toprağa verildi Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek toprağa verildi 19:33
Daha Eski
F.Bahçe'nin genç yeteneğine sürpriz talip! F.Bahçe'nin genç yeteneğine sürpriz talip! 19:32
Casemiro Manchester United yolunda Casemiro Manchester United yolunda 19:30
Trabzonspor kafilesi Antalya'ya gitti Trabzonspor kafilesi Antalya'ya gitti 19:27
Fenerbahçe'den Austria Wien maçı hakkında açıklama Fenerbahçe'den Austria Wien maçı hakkında açıklama 19:26
Beşiktaş'ta altyapıdan iki imza! Beşiktaş'ta altyapıdan iki imza! 19:25
Beşiktaş'a Colley yanıtı! Beşiktaş'a Colley yanıtı! 18:36