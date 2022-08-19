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Trabzonspor Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor'da son dakika haberi... Bordo mavililer, Ahmetcan Kaplan'ın transferini KAP'a açıkladı. KAP açıklamasında, "Profesyonel futbolcumuz Ahmetcan Kaplan'ın Ajax Kulübüne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi. Öte yandan bordo mavililer, Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a transferine dair de bir video yayınladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 15:33 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 15:45
Trabzonspor Ahmetcan Kaplan'ın Ajax'a transferini KAP'a bildirdi!

Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan Ajax'a transfer oldu. Resmi açıklama KAP'a yapıldı.

Hollanda ekibi, Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperini 9,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Ajax, Ahmetcan'ın bir sonraki transferinden elde edeceği bonservis gelirinin %15'ini de bordo mavili ekibe verecek.

Ahmetcan, Trabzonspor'un Kopenhag ile Danimarka'da oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçının ardından Hollanda'ya gitti.

19 yaşındaki stoper, Amsterdam'daki sağlık kontrollerinin ardından Ajax ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan Kaplan, geçen sezon A Takıma yükseldi. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 18 maça çıkan savunma oyuncusu 1 asist yaptı.

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM
Bordo mavililer, KAP açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Trabzonspor videonun açıklamasında, "Bu bir veda değil; dünyanın zirvesine yolculuğun ilk adımı. Gururumuzsun Ahmetcan Kaplan, yolun açık olsun!" ifadelerine yer verdi.

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