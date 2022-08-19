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SON DAKİKA - Trabzonspor'un Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Bordo-mavililer zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı kamp kadrosunu belirledi. Yeni transferlerden Bartra, Bardhi ve Lahtimi kafilede yer aldı. İşte o isimler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 16:18 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 16:28
SON DAKİKA - Trabzonspor'un Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Hafta içinde Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag ile kozlarını paylaşan bordo-mavililer, gözünü tekrardan lige çevirdi.

Süper Lig'de ilk 2 maçından da galibiyetle ayrılan Fırtına, deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor müsabakasından da 3 puanla ayrılmak istiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Antalyaspor maçı kamp kadrosunu belirledi. Trabzonspor'un resmi sitesinden, kafilede yer alan isimler açıklandı.

YENİ TRANSFER KADRODA!

İşte o futbolcular...

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