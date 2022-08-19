Kourbelis iddiası

Yunan basınından Greek Football, sürpriz bir iddia ortaya attı. Kadrosunda hali hazırda Bakasetas ve Siopis'i bulunduran Trabzonspor'un Panathinaikos'un orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis için 650 bin euro tutarında teklif sunduğu ifade edildi.
Yunan basınından Greek Football, sürpriz bir iddia ortaya attı. Kadrosunda hali hazırda Bakasetas ve Siopis'i bulunduran Trabzonspor'un Panathinaikos'un orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis için 650 bin euro tutarında teklif sunduğu ifade edildi. Ancak Panathinaikos'un bu teklifi reddettiği kaydedildi. Pana'da bir yıllık kontratı kalan 28 yaşındaki Kourbelis, 27 kez Yunanistan Milli Takımı'nda yer alıp, 1 gol attı.