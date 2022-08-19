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Hedef 3'te 3

Fırtına’da gözler yarınki Antalyaspor maçına çevrildi. Hedef zorlu deplasmanda da 3 puanla dönerek Süper Lig’de 3’te 3 yapmak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Hedef 3'te 3
Trabzonspor'da gözler Antalyaspor maçına çevrildi. Süper Lig'e Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor'u 2-0 yenerek 3 puanla başlayan bordo-mavililer, sahasında konuk ettiği Hatayspor'u da 1-0'la geçerek ikide iki yapmıştı. Hedef, seriyi sürdürmek. Ancak Antalyaspor maçının iki karşılaşmaya göre daha zorlu geçmesi bekleniyor. Nuri Şahin yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan güney ekibi, geçtiğimiz sezonu ilk 5'te bitirmişti. Teknik heyet, oyuncuları dişe diş bir mücadeleye hazır olmaları konusunda uyardı. Abdullah Avcı'nın yoğun takvimde oyuncuların dinamizmini korumak amacıyla kadroda mini bir rotasyona gitmesi bekleniyor.
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