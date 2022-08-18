Soyunma odasında söz!

Bordo-mavililer, Şampiyonlar Ligi özlemini dindirmek istiyor. Play-off turu ilk maçında Kopenhag'a 2-1 kaybeden Trabzonspor'da futbolcular skordan dolayı hırslandı. İyi oyunlarının karşılığını alamadıklarını düşünen bordo-mavili oyuncular soyunma odasında kenetlendi. Trabzon'daki rövanş için birbirlerine söz ver verdiler ve "Bu tur bizim olacak. Onlardan iyiyiz. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Çıkıp onlara evimizde gücümüzü göstereceğiz" diye hırsla bağırdılar. Karadeniz ekibinde oyuncuların bu motivasyonu teknik direktör Abdullah Avcı'yı bir hayli memnun etti.