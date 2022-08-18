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Florian Grillitsch ısrarı

Avcı oyun planında ‘son dokunuş’ olarak gördüğü Avusturyalı yıldızda ısrar etti. Yönetim son bir hamle yapma kararı aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Florian Grillitsch ısrarı
Trabzonspor, uzun süre uğraş verdiği ancak anlaşamadığı Florian Grillitsch konusunda son bir kez atağa kalktı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Her sistemi kolay anlayan ve uygulayan bir isim. Alırsak bize seviye atlatır" dediği Avusturyalı futbolcu için yeni hamle yapma kararı aldı. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi bitti ve bonservisi elinde. Birçok kulüple görüşen ancak henüz imza atmayan Grillitsch için menajeriyle yeni toplantı talep edildi. Bordo-mavililer 1.5 milyon euro'luk tavan ücrete sadık kalacak. Bonuslara yeni eklemeler yapacak. Grillitsch ikna olursa imzalar atılacak, aksi halde bu transfer tamamen rafa kalkacak.
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