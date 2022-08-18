Florian Grillitsch ısrarı

Trabzonspor, uzun süre uğraş verdiği ancak anlaşamadığı Florian Grillitsch konusunda son bir kez atağa kalktı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın "Her sistemi kolay anlayan ve uygulayan bir isim. Alırsak bize seviye atlatır" dediği Avusturyalı futbolcu için yeni hamle yapma kararı aldı. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi bitti ve bonservisi elinde. Birçok kulüple görüşen ancak henüz imza atmayan Grillitsch için menajeriyle yeni toplantı talep edildi. Bordo-mavililer 1.5 milyon euro'luk tavan ücrete sadık kalacak. Bonuslara yeni eklemeler yapacak. Grillitsch ikna olursa imzalar atılacak, aksi halde bu transfer tamamen rafa kalkacak.