Bartra mest etti

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kopenhag'a konuk olan Trabzonspor'da gözler yeni transferlerin de üzerindeydi. Abdullah Avcı 3 maçtır kazanan takımı bozmama adına Marc Bartra ve Enis Bardhi'yi yanında oturtarak karşılaşmaya başlamıştı. Başarılı çalıştırıcı, iki yeni transferini 57. dakikada oyuna dahil etti. Marc Bartra oynadığı futbolla herkesi mest etti. 31 yaşındaki sağ stoper başarılı defansif aksiyonlarına, oyun zekasını ekledi. Ölçülü pasları, oyunu okuması, arkadaşlarını yönetmesiyle dikkat çekti. Djaniny'ye eliyle savunma arkasını gösterip ona attığı müthiş pasın videosu paylaşım rekorları kırdı.