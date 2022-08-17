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TRABZONSPOR HABERLERİ - Ömer Üründül Trabzonspor için turun şifresini böyle verdi!

Son dakika Trabzonspor haberleri... UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, ilk maçta deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag'a 2-1 yenildi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de karşılaşmayı değerlendirirken bordo-mavililer için turun şifresini verdi. İşte o yazı... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 08:19
TRABZONSPOR HABERLERİ - Ömer Üründül Trabzonspor için turun şifresini böyle verdi!

ÖMER ÜRÜNDÜL - SAKİN VE AKILLI OYUN GRUPLARI GETİRİR

Trabzonspor'un takım tertibini öğrendiğim anda endişelendim.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ömer Üründül Trabzonspor için turun şifresini böyle verdi!

Trabzon ile ilgili genel görüşlerimde üzerinde en çok durduğum konu orta saha teşkiliydi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ömer Üründül Trabzonspor için turun şifresini böyle verdi!

Hep şunu vurguladım; bilhassa derecesi yüksek maçlarda Bakasetas ve Abdülkadir Ömür'ün orta sahada birlikte oynamaları sıkıntı yaratır.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ömer Üründül Trabzonspor için turun şifresini böyle verdi!

Abdullah Avcı, Sipois'in yanına Dorukhan'ı monte edip, Ömür'ü de sağ önde kullanmalıydı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ömer Üründül Trabzonspor için turun şifresini böyle verdi!

Bu tip maçlarda orta sahada dirençli olmak gerekir.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ömer Üründül Trabzonspor için turun şifresini böyle verdi!

Oyunu tutup erken gol yememek lazım. Tabii 9. dakikada skor dezavantajına düşülünce Kopenhag kontrollü anlayışa geçip hem geriyi sağlama aldı hem de bölüm bölüm çıkışlarla tehlikeler yarattı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ömer Üründül Trabzonspor için turun şifresini böyle verdi!

2. devreye de rakip golle başlayınca işler iyice çıkmaza girmişti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ömer Üründül Trabzonspor için turun şifresini böyle verdi!

Sonrasında Trabzon, oyunu domine etmeye başladı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ömer Üründül Trabzonspor için turun şifresini böyle verdi!

Kopenhag tamamen savunmaya çekildi ama üretkenlik olmuyordu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ömer Üründül Trabzonspor için turun şifresini böyle verdi!

2. yarıda hareketlenen Bakasetas'ın şutu rakibe çarpıp ağlara gidince Trabzonspor, rövanş için ümidini yeşertti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ömer Üründül Trabzonspor için turun şifresini böyle verdi!

Vasat bir ekip olan Kopenhag karşısında Trabzonspor, sakin ve akıllı oynarsa Şampiyonlar Ligi'nde gruplara girmeyi başarır.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ömer Üründül Trabzonspor için turun şifresini böyle verdi!

Yeter ki Abdullah Avcı planlarını iyi yapsın.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ömer Üründül Trabzonspor için turun şifresini böyle verdi!

Dün gece Avcı, iki yeni transferi hiç arkadaşlarını tanımadıkları halde oyuna sürdü.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ömer Üründül Trabzonspor için turun şifresini böyle verdi!

Kaliteli oyuncu Bartra, deneyimiyle takımı belli ölçüde yönlendirmeyi başardı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Ömer Üründül Trabzonspor için turun şifresini böyle verdi!

Ama yine de iki yeni ismin oyuna alınması ve de kapasitesi sınırlı, rotasyonda kullanılan Kouassi'yi ilk 11'de oynatmak benim futbol mantığımla bağdaşmıyor.

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