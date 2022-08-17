Naci Ünüvar Trabzon’a

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Bordo-mavililer, Ajax forması giyen Naci Ünüvar'ı takibe aldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yaratıcı bir oyuncu isteği üzerine harekete geçen bordo-mavili yetkililer, 19 yaşındaki oyuncuyla temaslara başladı. Ahmetcan Kaplan'ın transferinde Hollanda ekibiyle iyi ilişkiler kuran Fırtına, sol kanat ve orta sahanın her bölgesinde oynayan Naci Ünüvar'ı kiralık olarak renklerine bağlamayı planlıyor. Trabzonspor'un bu transferde bir kozu da Stefano Denswil olacak. Bir dönem Ajax'ta top koşturan tecrübeli savunmacı, 19 yaşındaki Türk oyuncuyla yakın ilişkilere sahip. Hatta Naci, daha önce Trabzon'a gelerek Denswil'le buluşmuştu.