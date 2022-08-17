Kouassi 11’de çıktı

Bordo-mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı'nın sağ kanatta kimi oynatacağı merak konusuydu. Hatayspor mücadelesinde Edin Visca'nın kolu kırıldıktan sonra usta çalıştırıcının Abdülkadir Ömür veya Djaniny Semedo'yu burada kullanması bekleniyordu. Deneyimli çalıştırıcı, Evrard Kouassi'de karar kıldı. Fildişili yıldız, istediği topları alamayınca fazla etkili bir maç çıkaramadı. Devrede çıktı. Dorukhan Toköz'ü kulübede tutarak orta sahayı Abdülkadir Ömür, Manolas Siopis ve Anastasios Bakasetas'tan kurdu.