Daha bitmedi

Trabzon'daki rövanşta taraftarın da desteğiyle turu geçip gruplara kalacaklarına inandıklarını belirten Abdullah Avcı, şöyle devam etti: İkinci maçta o müthiş destekle birlikte turu geçeceğimize inanıyorum. Bugün (dün) burada genç ve şiddetli baskı yapabilen bir takıma karşı bence doğru oynadık. Takımımız her geçen gün giderek çok gelişiyor. Bütün arzumuz Şampiyonlar Ligi arenasında yer almak. Büyük taraftarımızı bu duyguyu yaşamayı fazlasıyla hak ediyor.
Trabzon'daki rövanşta taraftarın da desteğiyle turu geçip gruplara kalacaklarına inandıklarını belirten Abdullah Avcı, şöyle devam etti: İkinci maçta o müthiş destekle birlikte turu geçeceğimize inanıyorum. Bugün (dün) burada genç ve şiddetli baskı yapabilen bir takıma karşı bence doğru oynadık. Takımımız her geçen gün giderek çok gelişiyor. Bütün arzumuz Şampiyonlar Ligi arenasında yer almak. Büyük taraftarımızı bu duyguyu yaşamayı fazlasıyla hak ediyor.
DİĞER