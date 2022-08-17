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Daha bitmedi

“Oyun olarak tur atladığımızı düşünüyorum. Bütün arzumuz Şampiyonlar Ligi’nde yer almak. Taraftarımız mutlu olsun”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Daha bitmedi
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kopenpag deplasmanında alınan yenilginin her şeyin sonu olmadığını ifade etti. Deneyimli teknik adam, "Bir teknik adam olarak hep oyun ile ilgilendiğim için bugün son derece tatmin olmuş durumdayım. Oyundan memnunuz. İkinci yarının tamamında planladığımız dominant oyunu gösterdik. Rövanş için sağlıklı mesajlar verdik" dedi. Oyun olarak tur atladıklarını belirten Avcı, "Belki yenildik ancak takım harika mesajlar veriyor. Taraftarlarımız mutlu olsun" diye konuştu.

Trabzon'daki rövanşta taraftarın da desteğiyle turu geçip gruplara kalacaklarına inandıklarını belirten Abdullah Avcı, şöyle devam etti: İkinci maçta o müthiş destekle birlikte turu geçeceğimize inanıyorum. Bugün (dün) burada genç ve şiddetli baskı yapabilen bir takıma karşı bence doğru oynadık. Takımımız her geçen gün giderek çok gelişiyor. Bütün arzumuz Şampiyonlar Ligi arenasında yer almak. Büyük taraftarımızı bu duyguyu yaşamayı fazlasıyla hak ediyor.
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