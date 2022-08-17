Bartra için 8 milyon euro istediler!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Marc Bartra'nın transfer sürecini anlattı. TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu, Real Betis'in kapıyı 8 milyon euro'dan açtığını dile getirdi. Ciddi bir pazarlık yaptıklarını ifade eden Ağaoğlu, "Netice itibariyle sadece parayı konuşmuyoruz. Kulübün geleceğini de konuşuyoruz" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Marc Bartra'nın transfer sürecini anlattı. TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu, Real Betis'in kapıyı 8 milyon euro'dan açtığını dile getirdi. Ciddi bir pazarlık yaptıklarını ifade eden Ağaoğlu, "Netice itibariyle sadece parayı konuşmuyoruz. Kulübün geleceğini de konuşuyoruz" dedi.