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Bartra için 8 milyon euro istediler!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Marc Bartra'nın transfer sürecini anlattı. TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu, Real Betis'in kapıyı 8 milyon euro'dan açtığını dile getirdi. Ciddi bir pazarlık yaptıklarını ifade eden Ağaoğlu, "Netice itibariyle sadece parayı konuşmuyoruz. Kulübün geleceğini de konuşuyoruz" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 06:50
Bartra için 8 milyon euro istediler!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Marc Bartra'nın transfer sürecini anlattı. TRT Spor'a konuşan Ağaoğlu, Real Betis'in kapıyı 8 milyon euro'dan açtığını dile getirdi. Ciddi bir pazarlık yaptıklarını ifade eden Ağaoğlu, "Netice itibariyle sadece parayı konuşmuyoruz. Kulübün geleceğini de konuşuyoruz" dedi.
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