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Trabzonspor Naci Ünüvar'ı transfer etmek istiyor! Denswil devrede

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililer, gelecek sezon kaliteli bir kadro kurmak isterken, genç oyunculara da önem veriyor. Bu bağlamda Fırtına, gözünü Ajax'ta forma giyen Naci Ünüvar'a dikti. Öte yandan Trabzonspor, bu transfer için Stefano Denswil'i devreye soktu. İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 17:02
Trabzonspor Naci Ünüvar'ı transfer etmek istiyor! Denswil devrede

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

Trabzonspor Naci Ünüvar'ı transfer etmek istiyor! Denswil devrede

Bordo Mavililer Ajax'a gönderdiği Ahmetcan Kaplan transferi sonrası Hollanda ekibi ile iyi ilişkiler kurmayı başardı.

Trabzonspor Naci Ünüvar'ı transfer etmek istiyor! Denswil devrede

61 Saat'in haberine göre, Ajax ile temaslarına devam eden Bordo Mavililer Hollanda asıllı Türk oyuncu Naci Ünüvar'a talip olurken Holllanda ekibiyle görüşme gerçekleştirdi.

Trabzonspor Naci Ünüvar'ı transfer etmek istiyor! Denswil devrede

Oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, transfer için Stefano Denswil'i de devreye soktu.

Trabzonspor Naci Ünüvar'ı transfer etmek istiyor! Denswil devrede

Orta sahanın her bölgesi ve sol kenarda forma giyebilen Naci Ünüvar ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği gelen bilgiler arasında.

Trabzonspor Naci Ünüvar'ı transfer etmek istiyor! Denswil devrede

Trabzonspor'un kısa süre içerisinde resmi adımlar atması bekleniyor.

Trabzonspor Naci Ünüvar'ı transfer etmek istiyor! Denswil devrede

NACİ TRABZON'A GELMİŞTİ
Bordo Mavililerin gündeminde yer alan Naci, geçtiimiz aylarda Denswil'in davetlisi olarak Trabzon'a gelmişti.

Trabzonspor Naci Ünüvar'ı transfer etmek istiyor! Denswil devrede

NACİ ÜNÜVAR KİMDİR?
13 Haziran 2003'te doğan Naci Ünüvar, sol kanatta forma giymektedir.

Trabzonspor Naci Ünüvar'ı transfer etmek istiyor! Denswil devrede

Naci, tercih edilmesi halinde orta sahada da görev alabiliyor.

Trabzonspor Naci Ünüvar'ı transfer etmek istiyor! Denswil devrede

Türkiye asıllı Hollandalı futbolcu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.

Trabzonspor Naci Ünüvar'ı transfer etmek istiyor! Denswil devrede

Naci, kariyerine Ajax altyapısında başladı.

Trabzonspor Naci Ünüvar'ı transfer etmek istiyor! Denswil devrede

Daha sonra Ajax'ın U17, U19, U21 ve A Takımı'nda görev aldı.

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