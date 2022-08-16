Trabzonspor Naci Ünüvar'ı transfer etmek istiyor! Denswil devrede

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme daha yaşandı.
Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ederken sürpriz bir gelişme daha yaşandı.
Bordo Mavililer Ajax'a gönderdiği Ahmetcan Kaplan transferi sonrası Hollanda ekibi ile iyi ilişkiler kurmayı başardı.
61 Saat'in haberine göre, Ajax ile temaslarına devam eden Bordo Mavililer Hollanda asıllı Türk oyuncu Naci Ünüvar'a talip olurken Holllanda ekibiyle görüşme gerçekleştirdi.
Oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, transfer için Stefano Denswil'i de devreye soktu.
Orta sahanın her bölgesi ve sol kenarda forma giyebilen Naci Ünüvar ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği gelen bilgiler arasında.
Trabzonspor'un kısa süre içerisinde resmi adımlar atması bekleniyor.
NACİ TRABZON'A GELMİŞTİ
Bordo Mavililerin gündeminde yer alan Naci, geçtiimiz aylarda Denswil'in davetlisi olarak Trabzon'a gelmişti.
NACİ ÜNÜVAR KİMDİR?
13 Haziran 2003'te doğan Naci Ünüvar, sol kanatta forma giymektedir.
Naci, tercih edilmesi halinde orta sahada da görev alabiliyor.
Türkiye asıllı Hollandalı futbolcu, sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.
Naci, kariyerine Ajax altyapısında başladı.
Daha sonra Ajax'ın U17, U19, U21 ve A Takımı'nda görev aldı.
Naci, altyapı dahil olmak üzere kariyeri bounca 132 maça çıktı ve 46 gol 31 asist üretti.
Genç yıldız, Hollanda milli takımı alt yaş kategorilerinde de forma giydi.
Naci Ünüvar'ın transfermarkt değeri 3.5 milyon euro.