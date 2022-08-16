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Sörloth yoklaması

Bordo-mavılı taraftarlar hücum hattı için Alexander Sörloth'u çok istiyorlar. Yönetim de eski forvetleri için maliyet araştırması yönünde karar aldı. RB Leipzig uçuk bir rakam istemez, Norveçli yıldız da geri dönüşe hazır olduğunu belirtirse 26 yaşındaki futbolcu yeniden Trabzonspor forması giyebilir. Roma'dan Eldor Shomuradov da gündemde.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı 06:50
Sörloth yoklaması
Bordo-mavılı taraftarlar hücum hattı için Alexander Sörloth'u çok istiyorlar. Yönetim de eski forvetleri için maliyet araştırması yönünde karar aldı. RB Leipzig uçuk bir rakam istemez, Norveçli yıldız da geri dönüşe hazır olduğunu belirtirse 26 yaşındaki futbolcu yeniden Trabzonspor forması giyebilir. Roma'dan Eldor Shomuradov da gündemde.
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