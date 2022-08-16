Sörloth yoklaması

Bordo-mavılı taraftarlar hücum hattı için Alexander Sörloth'u çok istiyorlar. Yönetim de eski forvetleri için maliyet araştırması yönünde karar aldı. RB Leipzig uçuk bir rakam istemez, Norveçli yıldız da geri dönüşe hazır olduğunu belirtirse 26 yaşındaki futbolcu yeniden Trabzonspor forması giyebilir. Roma'dan Eldor Shomuradov da gündemde.
Bordo-mavılı taraftarlar hücum hattı için Alexander Sörloth'u çok istiyorlar. Yönetim de eski forvetleri için maliyet araştırması yönünde karar aldı. RB Leipzig uçuk bir rakam istemez, Norveçli yıldız da geri dönüşe hazır olduğunu belirtirse 26 yaşındaki futbolcu yeniden Trabzonspor forması giyebilir. Roma'dan Eldor Shomuradov da gündemde.